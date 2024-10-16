Τελειώνει από σήμερα το ροζ χαρτάκι που λάμβαναν οι παραβάτες οδηγοί στον δήμο Θεσσαλονίκης για διπλοστάθμευση, παράνομο παρκάρισμα και άλλου είδους παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς από σήμερα ξεκίνησε η έκδοση ηλεκτρονικών κλήσεων.

Η διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας έχει στη διάθεσή της και λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα, μέσω του οποίου ελέγχεται και βεβαιώνεται ψηφιακά το σύνολο των παραβάσεων του ΚΟΚ. Μέσω ειδικής συσκευής και συνδεδεμένου σε αυτή φορητού εκτυπωτή, οι δημοτικοί αστυνομικοί πραγματοποιούν τους ελέγχους κι εκδίδουν τις παραβάσεις, οι οποίες στη συνέχεια τοποθετούνται στο παρμπρίζ των αυτοκινήτων.

Πλέον, οι πολίτες μπορούν να πληρώσουν τις κλήσεις ηλεκτρονικά, μέσω του κωδικού RF που είναι τυπωμένος στην απόδειξη της παράβασης. Με τον τρόπο αυτό, οι παραβάτες οδηγοί θα πληρώνουν ηλεκτρονικά τις κλήσεις τους χωρίς να χρειαστεί να ταλαιπωρούνται με μετακινήσεις στο δημαρχείο και στα δημοτικά διαμερίσματα, ενώ θα εξοικονομούνται εργατοώρες και ανθρώπινο δυναμικό από τις υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

