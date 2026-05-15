Ενδέκατη στην Ευρώπη με ποσοστό 63% σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων, της ισοτιμίας και της ισονομίας της ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTI) κοινότητας κατατάσσεται φέτος η χώρα μας σύμφωνα με την ILGA-Europe. Πρώτη στον σχετικό πίνακα κατατάσσεται η Ισπανία με 88,7%, ακολουθούμενη από τη Μάλτα με 87,7%.

Με την 11η θέση η Ελλάδα κατατάσσεται «πράσινη» στον σχετικό διαδραστικό χάρτη του ουράνιου τόξου.

Η ILGA-Europe είναι το ευρωπαϊκό τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Λεσβιών, Ομοφυλόφιλων, Αμφιφυλόφιλων, Τρανς και Ιντερσέξ ατόμων (ILGA World). Πρόκειται για μια οργάνωση-ομπρέλα που εδρεύει στις Βρυξέλλες και εκπροσωπεί πάνω από 700 οργανώσεις-μέλη από 54 χώρες της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας.

Η οργάνωση είναι ευρύτερα γνωστή για τον ετήσιο δείκτη Rainbow Europe ο οποίος κατατάσσει 49 ευρωπαϊκές χώρες με βάση το νομικό και πολιτικό τους πλαίσιο για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.

Εντύπωση προκαλεί ότι πολύ χαμηλότερα στη λίστα βρίσκονται χώρες όπως η Βρετανία, η Κύπρος, ενώ η Ιταλία είναι στο «πορτοκαλί» με 24,1%. «Βυθισμένη» στον πίνακα είναι η Τουρκία. Η γείτονα είναι ουραγός, στο «κόκκινο», τρίτη από το τέλος, με 4,8%.

Η θέση της Ελλάδας πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις κυβερνητική νομοθετικές πρωτοβουλίες, με κυριότερη την ισότητα στον γάμο και τη δυνατότητα τεκνοθεσίας, που βελτίωσαν αισθητά τη βαθμολογία στην κατηγορία «Οικογένεια». Ωστόσο, παρότι η Ελλάδα διατήρησε (ή και βελτίωσε ελαφρώς) το συνολικό της ποσοστό, άλλες χώρες όπως η Γερμανία, η Ισλανδία και το Λουξεμβούργο προχώρησαν σε ακόμα τολμηρότερες νομοθετικές ρυθμίσεις (π.χ. για τα ίντερσεξ άτομα ή την αυτοδιάθεση της ταυτότητας φύλου), με αποτέλεσμα την πτώση της Ελλάδας από την περσινή 7η θέση στην 11η.

Να σημειωθεί ότι η 11η θέση αντανακλά κυρίως το νομοθετικό σκέλος. Ο δείκτης Rainbow Europe μετρά τους νόμους και τις πολιτικές μιας χώρας, όχι απαραίτητα τις κοινωνικές προκαταλήψεις.

