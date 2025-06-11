Η κατάσταση των δομών Υγείας στην Ικαρία χωλαίνει ολοένα και περισσότερο με πρόσφατα περιστατικά συμπατριωτών μας και ανάμεσά τους παιδιών, ενώ πρόκειται για προβλήματα “ρουτίνας”, να καταλήγουν με αεροδιακομιδές και να κινδυνεύει η ζωή τους. Η υποστελέχωση στο Νοσοκομείο και Κέντρο Υγείας Ικαρίας σε συνδυασμό με τα “άδεια” από γιατρούς Περιφερειακά Ιατρεία σε Μαγγανίτη-Καρκινάγρι-Ράχες, και με την έλλειψη υλικοτεχνικού και διαγνωστικού εξοπλισμού, βάζουν σε κίνδυνο καθημερινά τις ζωές των Ικαριωτών.

Περιστατικά που αποτελούν «ρουτίνα» για ένα Νοσοκομείο όπως μια σκωληκοειδίτιδα αεροδιακομίζονται με κίνδυνο να χαθούν ζωές, πόσο μάλλον σε πολύ έκτακτα περιστατικά ατυχημάτων, αφού δεν εκτελούνται χειρουργεία εκτός από έκτακτες περιπτώσεις και αυτό εάν υπάρχει η ανάλογη ειδικότητα και το προσωπικό για να τα πραγματοποιήσει. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Ικαρίας, Γρηγόρης Κυριακόπουλος, επικουρικός Ορθοπεδικός Χειρουργός, σε συνέντευξή του, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι η εφημερία στο Κέντρο Υγείας, καλύπτεται μόνο από αγροτικούς ιατρούς – γεγονός διπλά παράνομο καθώς στα Κέντρα Υγείας πρέπει να υπάρχει εξειδικευμένος ιατρός, ενώ επιστρατεύονται οι ιατροί των περιφερειακών ιατρείων Μαγγανίτη και Καρκιναγρίου (21 και 40 χιλιόμετρα μακριά, αντίστοιχα) αφήνοντας ολόκληρες περιοχές ακάλυπτες. Επίσης, αναφέρει ότι ακόμα και μετά την πανδημία στο νοσοκομείο όχι μόνο δεν υπάρχει ΜΕΘ, αλλά ακόμα και η παροχή οξυγόνου δεν επαρκεί για μάσκες επανεισπνοής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.