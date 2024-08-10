Λογαριασμός
Σε εξέλιξη φωτιά στο Χιονοχώρι Σερρών

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Σέρρες: Σε εξέλιξη η φωτιά στο Χιονοχώρι

Φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε στην περιοχή Χιονοχώρι Σερρών. Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν και 3 ομάδες πεζοπόρου από την 2η και 7η ΕΜΟΔΕ.

Ρίψεις νερού πραγματοποιούν 3 πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

