Ο ΣΚΑΪ τιμά τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας.

Τη Μεγάλη Πέμπτη, τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, το skai.gr θα μεταδώσει, ζωντανά, τις κατανυκτικές ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, καθώς και την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, από ιστορικούς ναούς της ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης.

Mεγάλη Πέμπτη | 17:00 – 21:00

Ακολουθία των Αγίων Παθών

Ζωντανά από τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μεγάλου Ρεύματος Βοσπόρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως.

Mεγάλη Παρασκευή | 17:00 - 20:00

Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου

Ζωντανά από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκηδόνος.

Μεγάλο Σάββατο | 23:00 – 02:00

Ακολουθία Παννυχίδος, Όρθος, Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία

Ζωντανά από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως.

Πηγή: skai.gr

