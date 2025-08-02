Λογαριασμός
Πάνω από 30 φωτιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα - Ερευνες για εμπρησμούς

Οι 25 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη επτά - Συνελήφθη 77χρονος για θερμές εργασίες

Σε 32 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την Ελλάδα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 25 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη επτά.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Συνελήφθη 77χρονος για θερμές εργασίες κοντά σε δασική έκταση περιοχής του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδας

Στη σύλληψη ενός 77χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες κοντά σε δασική έκταση περιοχής του Δήμου Σπατών - Αρτέμιδας. Επιπλέον, στον 77χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει: «Συνελήφθη, σήμερα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Μαρκοπούλου, ημεδαπός, για εκτέλεση θερμών εργασιών πλησίον δασικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Σπάτων Αρτέμιδας στην Αττική και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ».

