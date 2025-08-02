Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Έλληνες επιβάτες ταχύπλοου σκάφους το οποίο κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες προσέκρουσε σε βράχια στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της βραχονησίδας Ποντίκι ανοικτά της Ύδρας και στη συνέχεια βυθίστηκε.

Οι δύο επιβαίνοντες παρελήφθησαν από παραπλέον ιδιωτικό σκάφος και συνοδεία σκάφους του Λιμενικού μεταφέρονται αυτή την ώρα σε ασφαλές σημείο στο λιμάνι της Ερμιόνης.

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από το τοπικό λιμενικό τμήμα.





Πηγή: skai.gr

