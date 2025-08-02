Λογαριασμός
Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο Κοκώρη Αιτωλοακαρνανίας - Υπάρχουν ακόμα πολλές ενεργές εστίες

Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 19 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν μέχρι τη δύση του ηλίου 3 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα

UPDATE: 20:22
Πυροσβεστική

Βελτιωμένη είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοκώρη Αιτωλοακαρνανίας, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλές ενεργές εστίες.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, νωρίτερα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις κατάσβεσης και πλέον επιχειρούν στο σημείο 70 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 19 οχήματα, ενώ μέχρι τη δύση του ηλίου επιχειρούσαν 3 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. 

Την πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Λόγω της πυρκαγιάς εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους σε Ευηνοχώρι και Κοκώρη να απομακρυνθούν προς Πάτρα.

