Βελτιωμένη είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοκώρη Αιτωλοακαρνανίας, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλές ενεργές εστίες.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, νωρίτερα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις κατάσβεσης και πλέον επιχειρούν στο σημείο 70 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 19 οχήματα, ενώ μέχρι τη δύση του ηλίου επιχειρούσαν 3 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Την πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοκώρη Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 2, 2025

Λόγω της πυρκαγιάς εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους σε Ευηνοχώρι και Κοκώρη να απομακρυνθούν προς Πάτρα.

Πηγή: skai.gr

