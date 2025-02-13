Η Βουλγαρία επιδιώκει προσωρινή συμφωνία με την Ελλάδα για το νερό

Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Ρόζεν Ζελιάζκοφ δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνησή του επιδιώκει μια προσωρινή συμφωνία με την Ελλάδα για να τερματιστεί το αδιέξοδο σχετικά με μια συμφωνία που έχει λήξει για το νερό, η οποία έχει προκαλέσει διαμαρτυρίες από Έλληνες αγρότες, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Από το 1964, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας αποζημιώσεων για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μεταξύ των δύο γειτόνων, το νερό από τα βουνά της Βουλγαρίας ρέει ελεύθερα κατά μήκος του ποταμού Άρδα σε 50.000 στρέμματα της πεδιάδας του Έβρου στη βόρεια Ελλάδα, σημειώνει το Reuters.

Η συμφωνία έληξε τον περασμένο Ιούλιο, προκαλώντας ανησυχία στους Έλληνες αγρότες που εξαρτώνται από αυτήν για να διατηρήσουν τις καλλιέργειές τους ζωντανές. Τις τελευταίες εβδομάδες έστησαν μπλόκα με τρακτέρ κοντά στην περιοχή Καστανιές, απαιτώντας μια άμεση, μακροπρόθεσμη συμφωνία.

Όπως σημειώνει το Reuters, η Ελλάδα και η εθνική εταιρεία ηλεκτρισμού της Βουλγαρίας NEK υπέγραψαν προσωρινή συμφωνία για την εξασφάλιση του εφοδιασμού από τα μέσα Ιουλίου έως τον Σεπτέμβριο του 2024.

Σε μια έντονη κοινοβουλευτική συζήτηση στη Σόφια την Πέμπτη, εν μέσω ισχυρισμών της αντιπολίτευσης ότι η Βουλγαρία δίνει δωρεάν το νερό της, ο Ζελιάζκοφ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του επιδιώκει μια προσωρινή συμφωνία για το φετινό καλοκαίρι.

«Θα αναζητήσουμε μια προσωρινή λύση μέσα σε λίγους μήνες φέτος, ώστε να έχουμε την ευκαιρία να διαπραγματευτούμε μια συνολική συμφωνία», είπε, αρνούμενος να διευκρινίσει τι θα περιλαμβάνει μια τέτοια συμφωνία.

Ο αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας Γκεόργκι Σαμάντοφ υπερασπίστηκε τη συμφωνία του περασμένου καλοκαιριού, λέγοντας ότι το νερό που ρέει στην Ελλάδα μέσω του υδροηλεκτρικού φράγματος Ivaylovgrad της Βουλγαρίας παράγει 30.000 μεγαβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας για τις δικές της ανάγκες.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας αποζημιώσεων, η Βουλγαρία απελευθέρωσε 186 εκατ. κυβικά μέτρα νερού ετησίως από υδροηλεκτρικά φράγματα στον Έβρο, μια περιοχή που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη γεωργία, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Το νερό παρεχόταν κάθε αρδευτική περίοδο από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο. Η Ελλάδα δεν διαθέτει λειτουργικές δεξαμενές στην περιοχή για την αποθήκευση του νερού.

Η συμφωνία αυτή αναδεικνύει το πόσο επισφαλείς έχουν γίνει οι υδάτινοι πόροι στη Μεσόγειο λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η Ελλάδα κατέγραψε το θερμότερο καλοκαίρι της πέρυσι και, όπως και αλλού στη νότια Ευρώπη, βίωσε μήνες με λίγες βροχοπτώσεις και ξηρασία.

Εν όψει των διαπραγματεύσεων, το υπουργείο Γεωργίας της Βουλγαρίας ανέφερε ότι η χώρα αξιολογεί πρώτα τις δικές της ανάγκες σε νερό.

Αξιωματούχοι του ελληνικού υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, το οποίο συμμετέχει στις συνομιλίες, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για να σχολιάσουν τις δηλώσεις του Ζελιάζκοφ σημειώνει το Reuters, προσθέτοντας ότι έχουν κατηγορήσει για την έλλειψη προόδου στις συζητήσεις την πολιτική αστάθεια στη Βουλγαρία.

Σημειώνεται ότι το κεντροδεξιό κόμμα GERB του Ζελιάζκοφ κέρδισε τις πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο, τις έβδομες στη βαλκανική χώρα μέσα σε τέσσερα χρόνια. Η κυβέρνησή του εγκρίθηκε τον Ιανουάριο μετά από μήνες διαπραγματεύσεων συνασπισμού.

