«Η σωτηρία του αμνού» μία από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες του 2025, σύμφωνα με το BBC

Τον περασμένο Αύγουστο η Πάτρα δοκιμάστηκε από μία μεγάλη φωτιά. Τότε ήταν που ο φωτογράφος, Θανάσης Σταυράκης, συνεργαζόμενος του πρακτορείου Reuters, «αιχμαλώτισε» με την κάμερά του μία συγκλονιστική στιγμή, όταν ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής, έσωσε από τις εκτάσεις που φλέγονταν ένα πρόβατο, κουβαλώντας το πάνω στο μηχανάκι του.

Σύμφωνα με μία λίστα δώδεκα φωτογραφιών του BBC, η φωτό αυτή από την Πάτρα είναι μία από τις πιο εμβληματικές για το 2025 μέχρι στιγμής.

Συγκεκριμένα, το BBC γράφει για τη φωτογραφία:

Στο φόντο καπνών που υψώνονται σαν μάλλινα σύννεφα από τις πυρκαγιές που έπληξαν την Πάτρα τον Αύγουστο, ένας άνδρας πάνω σε μοτοσικλέτα διακρίνεται να σώζει ένα πρόβατο που γαντζώνεται πάνω του. Η πράξη παραπέμπει στις πρώιμες απεικονίσεις του Καλού Ποιμένα στις ρωμαϊκές κατακόμβες του 2ου και 3ου αιώνα, όπου ο Χριστός κρατά στους ώμους του ένα ευάλωτο ζώο. Διαμέσου των αιώνων, το επαναλαμβανόμενο αυτό μοτίβο – είτε αποτυπωμένο σε τοιχογραφία είτε σε φωτογραφία – ανανεώνει τον μυθικό χαρακτήρα της ηρωικής πράξης.

