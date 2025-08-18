Στις 5 Νοεμβρίου η δίκη Μαρινάκη και υπολοίπων για εγκληματική οργάνωση

Έλενα Γάλαρη

Στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού θα διεξαχθεί στις 5 Νοεμβρίου η δίκη με τους 147 κατηγορούμενους, οπαδούς του Ολυμπιακού, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση, στη δράση της οποίας εντάσσεται και η δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη τον Δεκέμβριο του 2023.

Για χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης και υποκίνηση αθλητικής βίας σε βαθμό πλημμελήματος θα λογοδοτήσουν ενώπιον των δικαστών ο πρόεδρος της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης ,καθώς και οι αντιπρόεδροι Γιάννης Μόραλης, Μιχ. Κουντούρης, Δημήτρης Αγραφιώτης και Κωνσταντίνος Καραπαπάς,

Σύμφωνα με την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, η δίκη αναμένεται να διεξαχθεί στην πρώτη ισόγεια μεγάλη αίθουσα, που έχει διαμορφωθεί στη βόρεια πλευρά του νυν Καταστήματος Κορυδαλλού ΙΙ, πρώην Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

"Η δίκη της υπόθεσης (Γ. Λυγγερίδη/ υπ' αρ. 1067/2025 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημ/κών Αθηνών/ ΒΔ25-72/ ΑΔ25-96/ ΕΓ68-2025/1/ Φ24/4123), με συνολικό αριθμό κατηγορουμένων εκατόν σαράντα επτά (147) και δη τους (...) για τις πράξεις 1) διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, 2) εκρήξεις κατ' εξακολούθηση από κοινού από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κίνδυνος σε άνθρωπο και οι οποίες έλαβαν χώρα σε αμέσως περιβάλλοντα χώρο αθλητικής εγκατάστασης κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκαν προκύπτει αντικοινωνικότητα των δραστών με σταθερή ροπή τους σε διάπραξη νέων εγκλημάτων στο μέλλον, καθώς και για άλλα αδικήματα, με συνολικό αριθμό μαρτύρων, διακόσιους δεκαπέντε (215), η οποία προσδιορίστηκε προς εκδίκαση ενώπιον του Β' Τριμελούς Κακουργημάτων Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 5ης Νοεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη, θα διεξαχθεί στην πρώτη ισόγεια μεγάλη αίθουσα, που έχει διαμορφωθεί στη βόρεια πλευρά του νυν Καταστήματος Κορυδαλλού ΙΙ, πρώην Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού».



Κατά τη διάρκεια της δίκης αναμένεται να καταθέσουν με την ιδιότητα του μάρτυρα 215 άτομα.



Πριν από τρεις μήνες είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη ο 19χρονος οποίος πέταξε την ναυτική φωτοβολίδα στον αστυνομικό Γιώργο Λυγγεριδη κι επιπλέον κάθειρξη 19 ετών, για τα αδικήματα της έκρηξης, της κατοχής εκρηκτικών υλών και για παραβάσεις του αθλητικού νόμου.

