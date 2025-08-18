Λογαριασμός
«Οπλοστάσιο» στον Ασπρόπυργο: Βρέθηκαν πιστόλι, σπαθί «κατάνα» και ξίφος σε σπίτι 27χρονης

Στο σπίτι της 27χρονης βρέθηκαν ένα αυτοσχέδιο πιστόλι, ένα σπαθί «κατάνα», 4 ξιφίδια και ένα μαχαίρι επιβίωσης

Ασπρόπυργος

Συνελήφθη 25χρονη, στην περιοχή του Ασπρόπυργου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπρόπυργου, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ, κατηγορούμενη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών σχετικά με οικία όπου αποκρύπτονταν πυροβόλο όπλο, σπαθί και ξιφίδια, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ: Σπαθί τύπου «κατάνα», 4 ξιφίδια, μαχαίρι επιβίωσης και αυτοσχέδιο πιστόλι.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ασπρόπυργος Πιστόλι Σπαθί
