Συνελήφθη 25χρονη, στην περιοχή του Ασπρόπυργου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπρόπυργου, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ, κατηγορούμενη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών σχετικά με οικία όπου αποκρύπτονταν πυροβόλο όπλο, σπαθί και ξιφίδια, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ: Σπαθί τύπου «κατάνα», 4 ξιφίδια, μαχαίρι επιβίωσης και αυτοσχέδιο πιστόλι.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

