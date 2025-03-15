Εθνική Πινακοθήκη: Απομακρύνθηκαν από το δάπεδο τα έργα του Χριστόφορου Κατσαδιώτη, με τη σύμφωνη γνώμη του καλλιτέχνη

Τα έργα τέχνης του Χριστόφορου Κατσαδιώτη τα οποία παρουσιάζονταν στην έκθεση «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου» απομακρύνθηκαν από το δάπεδο με τη σύμφωνη γνώμη του καλλιτέχνη, αναφέρει ανακοίνωση της Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απομάκρυνση των έργων έγινε "με γνώμονα την ασφάλεια της Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου, των έργων τέχνης, των εργαζομένων και των επισκεπτών, καθώς και την αποκατάσταση της εύρυθμης θεσμικής λειτουργίας".

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου:

