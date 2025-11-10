Η Ο.Κ.Ε. ανέλαβε την Προεδρία της AICESIS

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την Προεδρία της Διεθνούς Ένωσης Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων και Παρόμοιων Θεσμών (AICESIS) για την επόμενη διετία, στη διάρκεια της επίσημης συνεδρίασης της Ολομέλειας της Ένωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Willemstad, στο Κουρασάο, στις 31 Οκτωβρίου 2025. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό η υπηρεσιακή Κυβερνήτης της χώρας κυρία Michèle Russel-Capriles, ο Πρωθυπουργός κύριος Gilmar Pisas, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου κύριος Fergino Brownbill, o Υπουργός Παιδείας, Επιστήμης, Πολιτισμού και Αθλητισμού κύριος Sithree van Heydoorn, καθώς και ο απερχόμενος Πρόεδρος της AICESIS και Πρόεδρος του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του Κουρασάο κύριος John Jacobs.



Ο νέος Πρόεδρος της AICESIS και Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος κύριος Γιάννης Πάιδας ευχαρίστησε θερμά τα Μέλη για την τιμή να αναλάβει η Ο.Κ.Ε., ένας συνταγματικά αναγνωρισμένος θεσμός της χώρας μας, την Προεδρία της Διεθνούς Ένωσης, όπου συμμετέχουν 72 Οικονομικά και Κοινωνικά Συμβούλια και Παρόμοιοι Θεσμοί από την Ασία, την Αφρική, την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική και Καραϊβική.

Στην ομιλία του προς τα Μέλη της Ολομέλειας ο κύριος Πάιδας αναφέρθηκε αρχικά στη διεθνή σκηνή όπου σημαντικές προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, η ψηφιακή μετάβαση και τα ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης απαιτούν συντονισμένες και αποτελεσματικές απαντήσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί έχουν αναγνωρίσει τον επείγοντα χαρακτήρα αυτών των προκλήσεων και έχουν αναλάβει κρίσιμες πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη διαχείρισή τους με ανθεκτικότητα και δικαιοσύνη.

Οι θεσμοί κοινωνικού διαλόγου σε όλο τον κόσμο έχουν έναν μοναδικά θετικό ρόλο να διαδραματίσουν στην υλοποίηση αυτών των φιλοδοξιών. Ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, αυτοί οι θεσμοί μπορούν να δημιουργήσουν εποικοδομητικές πλατφόρμες όπου οι προκλήσεις αντιμετωπίζονται μέσω αμοιβαίας κατανόησης και συναίνεσης. Η συμβολή τους είναι απαραίτητη για τη γεφύρωση ποικίλων συμφερόντων και την προώθηση πολιτικών που αντικατοπτρίζουν το κοινό καλό.

Στη συνέχεια ο κύριος Πάιδας παρουσίασε το κύριο θέμα εργασίας της Προεδρίας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος στην AICESIS, με τίτλο «Χτίζοντας Γέφυρες για Δίκαιη Μετάβαση και Παγκόσμια Κοινωνική Δικαιοσύνη», το οποίο υποστηρίζεται από συγκεκριμένα προγράμματα και πρωτοβουλίες. Αυτές οι προσπάθειες έχουν σχεδιαστεί για να αξιοποιήσουν τα συλλογικά δυνατά σημεία, να μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές και να δημιουργήσουν ουσιαστική αλλαγή που σέβεται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων.

Στο τέλος της ομιλίας του ο κύριος Πάιδας εξέφρασε την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη σε όλα τα Μέλη της AICESIS για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους στην ελληνική υποψηφιότητα και υποσχέθηκε ότι η Ελληνική Προεδρία θα χαρακτηριστεί από ουσιαστικές πρωτοβουλίες, διαφάνεια, συμπερίληψη, παραγωγικότητα και ισχυρή δέσμευση στις αξίες της Ένωσης.

Η επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της AICESIS θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2026.

Η AICESIS, η οποία ιδρύθηκε το 1999, έχει να εκπληρώσει τρεις κύριες αποστολές, σεβόμενη πλήρως την ανεξαρτησία καθενός από τα μέλη της:

Προώθηση του διαλόγου, καθώς και της ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μελών της, και, σε γενικότερο επίπεδο, ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ οικονομικών και κοινωνικών εταίρων παγκοσμίως. Υποστήριξη της ανάπτυξης του συμβουλευτικού τους ρόλου, της ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου και του διαλόγου των πολιτών, και, γενικότερα, της συμμετοχικής δημοκρατίας και του ρόλου των κοινωνικών εταίρων και άλλων συνιστωσών της κοινωνίας των πολιτών στον κόσμο ως βασικών παραγόντων μιας δημοκρατικής και αποτελεσματικής διακυβέρνησης των σύγχρονων κοινωνιών.

Ενθάρρυνση της δημιουργίας Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων σε κράτη που δεν διαθέτουν, μέσω της διοργάνωσης συναντήσεων, συμβουλευτικών δραστηριοτήτων και της διάδοσης της προστιθέμενης αξίας αυτών των συμβουλευτικών θεσμών.

Οργάνωση των συνεισφορών των μελών της, εκπροσώπησή τους σε διεθνείς οργανισμούς όπως η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) ή το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών (ECOSOC), στο οποίο έχει καθεστώς μόνιμου παρατηρητή. Γενικότερα, η AICESIS συμβάλλει στην ενίσχυση της ευημερίας, της οικονομικής ανάπτυξης και της ανάδυσης δημοκρατικών κοινωνιών των πολιτών, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και της διοργάνωσης συναντήσεων, σύμφωνα με τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών και τα εργασιακά δικαιώματα που μοιράζονται τα μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.