Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εντοπισμός και διάσωση 28 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Οι 28 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι Καραβέ Γαύδου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες 

Λιμενικό

Εντοπισμό και διάσωση 28 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο πραγματοποίησαν σήμερα δύο σκάφη της FRONTEX, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Οι 28 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι Καραβέ Γαύδου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γαύδος Μετανάστες Frontex
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark