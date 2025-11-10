Εντοπισμός και διάσωση 28 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Εντοπισμό και διάσωση 28 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο πραγματοποίησαν σήμερα δύο σκάφη της FRONTEX, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Οι 28 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι Καραβέ Γαύδου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.