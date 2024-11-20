Η μεγάλη σειρά ντοκιμαντέρ «Σκοτεινή Δεκαετία 1964-1974» του Αλέξη Παπαχελά ολοκληρώθηκε, και σε έξι επεισόδια οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ παρακολούθησαν τα συγκλονιστικά γεγονότα που καθόρισαν τη μοίρα της Κύπρου και άλλαξαν την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Η θετική ανταπόκριση του κοινού αποτυπώθηκε στους 3.110.675 θεατές της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ που παρακολούθησαν για τουλάχιστον 1’ λεπτό ένα από τα έξι επεισόδια της σειράς, στους χρήστες του ΣΚΑΪ HYBRID και στους διαδικτυακούς επισκέπτες του https://www.skai.gr/tv. που είδαν και μπορούν να παρακολουθήσουν video on demand τα επεισόδια της σειράς στον χρόνο που εκείνοι επιθυμούν. Ο Τύπος έγραψε θετικές έως διθυραμβικές κριτικές και το κοινό εξαιρετικά σχόλια στα social για το ντοκιμαντέρ που υλοποίησε με τους συνεργάτες του ο καταξιωμένος δημοσιογράφος και διευθυντής της εφημερίδας «Η Καθημερινή».

Η ακριβής καταγραφή των γεγονότων βασίστηκε σε δημοσιογραφική έρευνα ετών, με σπάνιο αρχειακό υλικό βασισμένο σε περισσότερες από 40 ελληνικές και διεθνείς πηγές -φορείς, μουσεία, ιδρύματα, βιβλιοθήκες, ειδησεογραφικά και φωτογραφικά πρακτορεία, τηλεοπτικά κανάλια, ιδιώτες- και σε συνεντεύξεις με πρόσωπα από την Ελλάδα και το εξωτερικό που ήταν πρωταγωνιστές και μάρτυρες της κρίσιμης δεκαετίας 1964-1974. Ιστορικοί, καθηγητές Πανεπιστημίου, δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ, πολιτικοί, διπλωμάτες, στρατιωτικοί διατύπωσαν την εμπεριστατωμένη άποψή τους για την εξέλιξη των γεγονότων, πολίτες που έζησαν την έντονη κατάσταση από κοντά κατέθεσαν τη δική τους δραματική ιστορία, ενώ σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα, όπως το κρίσιμο Πολεμικό Συμβούλιο του 1974 και η καταγραφή της Ελένης Βλάχου (της τότε Δ/ντριας της εφημερίδας «Η Καθημερινή) το 1967 ήρθαν στο φως και παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση.

Η υλοποίηση της παραγωγής πραγματοποιήθηκε με γυρίσματα σε Ελλάδα και Κύπρο σε καίρια σημεία που καθόρισαν την εξέλιξη των γεγονότων και με δραματοποιημένες αναπαραστάσεις που «ζωντάνεψαν» στην οθόνη του ΣΚΑΪ τα όσα συγκλονιστικά συνέβαιναν τις κρίσιμες ώρες.

Πώς φτάσαμε στο θερμό καλοκαίρι του 1974 και στην εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο; Το συναρπαστικό πολιτικό θρίλερ έξι επεισοδίων, μεταξύ άλλων κατέγραψε:

Η πτώση του Δημήτριου Ιωαννίδη

Το φιάσκο της Επιχείρησης «Νίκη»

Ιωαννίδης στο Πολεμικό Συμβούλιο: «Να τους αφήσουμε να μπούνε στην Κυρήνεια και μετά να επέμβουμε»

«Κηρύσσουμε πόλεμο!»

«Επί 5 ώρες δεν είχαν διαταγή να χτυπήσουν τους Τούρκους»

«Ενημέρωσα το επιτελείο ότι γίνεται απόβαση στην Κύπρο και δεν με πιστεύανε»

Το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου

Η στιγμή της εισβολής του τανκ στο Πολυτεχνείο

«Η Κύπρος είναι τόση δα, δώστε τη μας να τελειώνουμε!»

«Κόψ’ τους το νερό και το τηλέφωνο, θα πεταχτούν σαν ποντίκια έξω»

Η Ελένη Βλάχου ηχογραφεί τις αντιδράσεις της τις πρώτες στιγμές του πραξικοπήματος



«Σκοτεινή Δεκαετία 1964-1974»

Σενάριο: Αλέξης Παπαχελάς (Βασισμένο στα βιβλία του «Ο βιασμός της Ελληνικής Δημοκρατίας» των εκδόσεων Εστία και «Ένα σκοτεινό δωμάτιο» των εκδόσεων Μεταίχμιο)

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπερτάκης

Αρχισυντάκτης: Σάκης Ιωαννίδης

Επιστημονικός Σύμβουλος: Τάσος Σακελλαρόπουλος

Εκτέλεση Παραγωγής: Λεωνίδας Λιάμπεης, Long Run Productions

