Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες (19-11-2024) από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, στη Νεάπολη Βόλου, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης κάθε μορφής εγκληματικότητας – παραβατικότητας.

Όπως αναφέρει και το gegonota, στη συγκεκριμένη δράση συμμετείχαν συνολικά 38 αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας.

Ειδικότερα:

• ελέγχθηκαν -69- άτομα,

• ελέγχθηκαν -58- οχήματα,

• συνελήφθησαν -5- άτομα, εκ των οποίων:

 δύο άνδρες και μία γυναίκα, σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις (οικίες), για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράνομη υδροδότηση, διότι, στο πλαίσιο ελέγχων με την συνδρομή συνεργείων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Βόλου, κατελήφθησαν να ηλεκτροδοτούν και να υδροδοτούν παράνομα τις οικίες τους, χωρίς την μεσολάβηση σχετικών μετρητών,

 ένας άνδρας, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, διότι, με τη συνδρομή συνεργείου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Βόλου, κατελήφθη να ηλεκτροδοτεί παράνομα την οικία του, έχοντας τοποθετήσει αυτοσχέδια καλωδίωση στο δίκτυο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., χωρίς την μεσολάβηση μετρητή &

 μια γυναίκα, διότι εκκρεμούσαν σε βάρος της α) απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών για απόπειρα κλοπής, διατάραξη στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς και ψευδή ανωμοτί κατάθεση, με ποινή κάθειρξης -6- ετών και -10- μηνών και β) απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για παραβίαση περιορισμών διαμονής, με ποινή φυλάκισης -6- μηνών.

Επιπλέον, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος -4- ανδρών που αναζητούνται, καθόσον, σε -4- διαφορετικές περιπτώσεις (οικίες), στο πλαίσιο των ελέγχων με την συνδρομή συνεργείων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Βόλου, διαπιστώθηκε να ηλεκτροδοτούν και να υδροδοτούν παράνομα τις οικίες τους, χωρίς την μεσολάβηση μετρητών.

• βεβαιώθηκαν -20- τροχονομικές παραβάσεις, ενώ

• ακινητοποιήθηκαν -6- οχήματα.

Σημειώνεται ότι, οι αστυνομικές αυτές δράσεις θα συνεχιστούν σε όλη τη Θεσσαλία.

Πηγή: skai.gr

