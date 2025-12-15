Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Αιγάλεω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από το ύψος του κόμβου Φυλής προς τον κόμβο Κηφισίας ανά τμήματα, στη Λεωφόρο Σχιστού με σχεδόν 2 χλμ μποτιλιάρισμα προς τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Αττικού Νοσοκομείου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρο Φυλής στο Καματερό, στην κάθοδο της Θηβών από το Ίλιον προς το Περιστέρι και στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε φορτηγό επί της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του σταθμού Αφιδνών με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.