Φωτιά σε φορτηγό στα διόδια Αφιδνών - Μετ΄ εμποδίων η κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα

Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνας, λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε φορτηγό. Σύμφωνα με την Τροχαία, η κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα και τη μεσαία λωρίδα.

Το φορτηγό είναι σταθμευμένο στη ΛΕΑ και στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση.

Για την ώρα δεν είναι ξεκάθαρο πώς ξέσπασε η φωτιά στο όχημα, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων αναμένεται να αποκατασταθεί σύντομα.

