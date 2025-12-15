Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά σε φορτηγό στα διόδια Αφιδνών - Μετ΄ εμποδίων η κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα

Στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική για την κατάσβεση της φωτιάς - Η κυκλοφορία των οχημάτων αναμένεται να αποκατασταθεί σύντομα

UPDATE: 08:16
Διόδια Αφιδνών

Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνας, λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε φορτηγό. Σύμφωνα με την Τροχαία, η κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα και τη μεσαία λωρίδα. 

Το φορτηγό είναι σταθμευμένο στη ΛΕΑ και στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση.

Για την ώρα δεν είναι ξεκάθαρο πώς ξέσπασε η φωτιά στο όχημα, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων αναμένεται να αποκατασταθεί σύντομα. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: διακοπή κυκλοφορίας Φωτιά φορτηγό
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark