Επίθεση από έναν ανδρα δέχθηκε χθες το βραδυ μια παρέα τριών νεαρών 17, 18 και 20 ετών στο Μαρούσι.

Με τη χρήση σωματικής βίας και με μαχαίρι ο άνδρας προσπάθησε να αποσπάσει χρυσή αλυσίδα απο το λαιμό του 17χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε στο στέρνο, στο χέρι και στο πόδι και μεταφερθηκε αρχικά στο ΚΑΤ και μετά στον Ερυθρό Σταυρό.

Ο δράστης αναζητείται απο την αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

