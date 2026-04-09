Τραυματισμός με μαχαίρι 17χρονου στο Μαρούσι - Ο δράστης αποπειράθηκε να του αποσπάσει χρυσή αλυσίδα

Ο 17χρονος τραυματίστηκε στο στέρνο, στο χέρι και στο πόδι και μεταφερθηκε αρχικά στο ΚΑΤ και μετά στον Ερυθρό Σταυρό - Ο δράστης αναζητείται απο την αστυνομία

Επίθεση από έναν ανδρα δέχθηκε χθες το βραδυ μια παρέα τριών νεαρών 17, 18 και 20 ετών στο Μαρούσι

Με τη χρήση σωματικής βίας και με μαχαίρι ο άνδρας προσπάθησε να αποσπάσει χρυσή αλυσίδα απο το λαιμό του 17χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε στο στέρνο, στο χέρι και στο πόδι και μεταφερθηκε αρχικά στο ΚΑΤ και μετά στον Ερυθρό Σταυρό. 

Ο δράστης αναζητείται απο την αστυνομία. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μαρούσι τραυματίας Επίθεση
