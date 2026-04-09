Για το 2032 αντί του 2029 μετατίθεται η ολοκλήρωση της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», όπως όλα δείχνουν, ο υπολογισμός αυτός είναι μάλλον ανεδαφικός, καθώς δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια πώς θα επηρεάσουν το έργο διάφορα προβλήματα που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, όπως η παράδοση των χώρων για τους σταθμούς «Ευαγγελισμός» και «Γουδί».

Από την πλευρά της η «Ελληνικό Μετρό» παραδέχεται τις μεγάλες καθυστερήσεις, υποστηρίζοντας όμως ότι τέτοιες περιπτώσεις υπήρχαν με ευθύνη του ανάδοχου (πχ στην κατασκευή των σταθμών «Ακαδημία», «Δικαστήρια», «Κολωνάκι»).

Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις η «Ελληνικό Μετρό» κατηγορεί τον ανάδοχο ότι προσπαθεί τεχνιέντως να αυξήσει τον χρόνο κατασκευής του έργου: «Η ανάδοχος στον σταθμό Αλεξάνδρας έχει κάνει παρεμβάσεις τόσο αυξάνοντας αδικαιολόγητα πολύ τη διάρκεια εκσκαφής α' και β' φάσης της σήραγγας του σταθμού, όσο και αλλάζοντας την κατασκευαστική αλληλουχία του. Συνέπεια αυτών των παρεμβάσεων είναι η αύξηση κατά 21,5 μήνες της συνολικής διάρκειας εκσκαφών και σκυροδετήσεων του σταθμού και άρα η τεχνητή ένταξή του στην κρίσιμη διαδρομή του χρονοδιαγράμματος».

Πηγή: skai.gr

