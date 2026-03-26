Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Ισχυρό μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στην Παραλιακή και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς τον Πειραιά λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος του Μοσχάτου.

Η ακινητοποίηση των οχημάτων αρχίζει από το ύψος του Φλοίσβου και τελειώνει στο σημείο της σύγκρουσης, λίγο πριν τη Λεωφ. Κηφισού.

Σημαντικές βραδυπορίες αντιμετωπίζουν επίσης οι οδηγοί στη Βουλιαγμένης προς την Παραλιακή κατά μήκος του Ελληνικού, στην άνοδο της Λεωφ. Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφ. Αθηνών από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου.

Μικρότερες καθυστερήσεις παρατηρούνται στη Λεωφ. Κηφισίας, στον ανοδικό άξονα Συγγρού – Βασ. Αμαλίας, στο τελευταίο χιλιόμετρο της Πειραιώς προς την Ομόνοια και τέλος στον άξονα Καρόλου – Μάρνη προς το Αρχαιολογικό Μουσείου.

Πηγή: skai.gr

