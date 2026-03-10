Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει δημιουργηθεί το πρωί της Τρίτης στην άνοδο της Λεωφ. Κηφισού από το ύψος του Αιγάλεω προς τη Νέα Κηφισιά ανά τμήματα, λόγω τροχαίων ατυχημάτων.

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική οδό προς το Αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φυλής προς τον κόμβο Ηρακλείου, στις Λεωφ. Σχιστού και Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά, στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου, στη Βασ. Σοφίας ανάμεσα στη Βουλή και το Χίλτον, στην Κατεχάκη και στην Κηφισίας ανά τμήματα.

