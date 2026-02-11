Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν και σήμερα οι οδηγοί σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.

Ο δυσκολότερος όλων και σήμερα είναι η το ανοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Επίσης καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί και στις Λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους στον Σκαραμαγκά, στη Λεωφόρο Κηφισίας ανά τμήματα, στις Λεωφόρους Κλεισθένους και Λαυρίου προς το σημείο συνάντησής τους στο Σταυρό Αγίας Παρασκευής λόγω χαλασμένων σηματοδοτών, στην Παραλιακή προν τον Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και στις Κατεχάκη και Κανελλοπούλου από την Ηλιούπολη προς τη Μεσογείων και στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδητού - Βασιλέως Κωνσταντίνου και στον άξονα Αχιλλέως - Πλατεία Καραϊσκάκη - Μάρνη προς την Πατησίων.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.