Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 17 Δεκεμβρίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 07:35 και δύση ήλιου στις 17:07 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 32 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Δανιήλ του Προφήτου και των Αγίων τριών παίδων, του Αγίου Διονυσίου αρχιεπισκόπου Αιγίνης του θαυματουργού και του Μάρτυρος Ιάκχου του Τριγληνού.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, είναι: 

  • Δανιήλα, Δανιέλα, Δανιηλίτσα, Δανιήλ, Δανιήλος, Δανιέλος, Ντάνιελ
  • Ανανίας, Νίνος *
  • Αζαρίας
  • Μισαήλ
  • Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς *
  • Ίακχος, Ίακχη

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα. 

Ανατολή ήλιου: 07:35 - Δύση ήλιου: 17:07 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 32 λεπτά

Σελήνη 27.1 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιορτή σήμερα Εορτολόγιο ονόματα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark