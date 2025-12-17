Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 17 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Δανιήλ του Προφήτου και των Αγίων τριών παίδων, του Αγίου Διονυσίου αρχιεπισκόπου Αιγίνης του θαυματουργού και του Μάρτυρος Ιάκχου του Τριγληνού.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, είναι:

Δανιήλα, Δανιέλα, Δανιηλίτσα, Δανιήλ, Δανιήλος, Δανιέλος, Ντάνιελ

Ανανίας, Νίνος *

Αζαρίας

Μισαήλ

Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς *

Ίακχος, Ίακχη

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:35 - Δύση ήλιου: 17:07 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 32 λεπτά

Σελήνη 27.1 ημερών



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.