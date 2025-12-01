Οι άνθρωποι ζουν 20 χρόνια περισσότερο απ’ ό,τι το 1950 και ένας αυξανόμενος αριθμός επιλέγει να περάσει τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής του στο εξωτερικό. Η πώληση του σπιτιού και η απομάκρυνση από φίλους και οικογένεια για μια νέα ζωή στο εξωτερικό είναι μια σημαντική απόφαση που απαιτεί σοβαρή έρευνα πριν πάρει κανείς το μεγάλο βήμα.

Το μηνιαίο περιοδικό και η ιστοσελίδα International Living μόλις κυκλοφόρησαν τον Ετήσιο Παγκόσμιο Δείκτη Συνταξιοδότησης, ο οποίος αξιολογεί τους κορυφαίους προορισμούς για συνταξιούχους παγκοσμίως, σε κατηγορίες όπως κόστος ζωής, υγειονομική περίθαλψη, στέγαση, βίζες, κλίμα και ευκολία ενσωμάτωσης.

Το νέο Νο1 για το 2026 είναι η Ελλάδα. Σύμφωνα με το περιοδικό: «Μια ηλιόλουστη χώρα της Νότιας Ευρώπης, της οποίας τα χιλιάδες γραφικά νησιά την έχουν καταστήσει κορυφαίο τουριστικό προορισμό, αλλά διαθέτει επίσης όλα όσα χρειάζονται για μια μόνιμη εγκατάσταση»

«Η άνοδος της Ελλάδας στην πρώτη θέση σηματοδοτεί μια αλλαγή στο ευρωπαϊκό τοπίο συνταξιοδότησης», λέει η Jennifer Stevens, εκτελεστική αρχισυντάκτρια του International Living. «Για χρόνια, η Πορτογαλία και η Ισπανία προηγούνταν, αλλά οι πρόσφατες αλλαγές στις βίζες και το αυξανόμενο κόστος οδηγούν τους συνταξιούχους να αναζητούν αλλού. Η Ελλάδα πλέον προσφέρει αυτό που πολλοί αναζητούν, μια όμορφη, φιλόξενη και οικονομικά προσιτή ευρωπαϊκή βάση, με προσβάσιμες επιλογές διαμονής και έναν τρόπο ζωής που είναι πλούσιος με κάθε έννοια.»

Το ελληνικό πρόγραμμα Golden Visa, το οποίο παρέχει άδεια διαμονής σε ξένους που πραγματοποιούν ελάχιστη επένδυση ύψους 250.000 ευρώ (περίπου 290.000 δολάρια) σε ακίνητα, είναι ένα από τα πιο προσιτά στην Ευρώπη, σύμφωνα με το International Living. Η Ελλάδα σημείωσε επίσης υψηλή βαθμολογία στο κλίμα, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση.

Η Patricia Mahan και ο Dan Matarazzo, από τις ΗΠΑ, αγόρασαν ένα σπίτι δύο υπνοδωματίων για 150.000 δολάρια στην Κριτσά, ένα χωριό στην Κρήτη, το 2023. «Θέλαμε να μετακομίσουμε κοντά στη θάλασσα», είπε η Mahan στο CNN πέρυσι. «Σε ένα οικονομικά προσιτό μέρος.»

Οι άλλες προτεραιότητες που επηρέασαν την απόφασή τους ήταν ότι «θέλαμε τη ζωή στο χωριό» αλλά «έπρεπε να είμαστε κοντά σε ανέσεις όπως υπερσύγχρονες ιατρικές εγκαταστάσεις, ένα κοντινό αεροδρόμιο, εβδομαδιαίες λαϊκές αγορές και σούπερ μάρκετ και καταστήματα κάθε είδους για να εξοπλίσουμε το σπίτι μας.»

Οι υπόλοιπες εννέα χώρες της λίστας των δέκα κορυφαίων επιλογών είναι:

2. Παναμάς

3. Κόστα Ρίκα

4. Πορτογαλία

5. Μεξικό

6. Ιταλία

7. Γαλλία

8. Ισπανία

9. Ταϊλάνδη

10. Μαλαισία

Πηγή: skai.gr

