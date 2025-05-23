Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού – Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (23/5) στις 06:49, σε περιοχή της Θεσσαλίας.

Όπως αναφέρει το onlarissa, το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την αρχική – αυτόματη εκτίμηση του EMSC, υπολογίζεται στα 6 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 24 χλμ. δυτικά – βορειοδυτικά της Λάρισας και στα 11 χλμ. δυτικά – νοτιοδυτικά του Τυρνάβου.

H αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών δίνει το σεισμό στα 3,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 6,5 χλμ., και επίκεντρο τα 11 χλμ. δυτικά – νοτιοδυτικά του Τυρνάβου.

