Η 4η Ημερίδα «Πρόσβαση Παντού» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας διοργανώνει την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, στις 11:00, στο Φουαγιέ της αίθουσας «Μελίνα Μερκούρη», την 4η Ημερίδα «Πρόσβαση Παντού», έναν θεσμό που έχει αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς για την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία, τον αθλητισμό, την εκπαίδευση και τον δημόσιο χώρο.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία, αλλά και της συνεχούς προσπάθειας εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το «Τζάμπολ Αγάπης».

Η φετινή ημερίδα θα αναδείξει τις σύγχρονες προσεγγίσεις, τις πολιτικές και τις πρακτικές που ενισχύουν την πραγματική, καθημερινή προσβασιμότητα, ενώ θα φιλοξενήσει εκπροσώπους θεσμικών φορέων, ειδικούς επιστήμονες, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ανθρώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει η παρουσία της Ειδικής Καλαθοσφαιρικής Αγωγής «Τζάμπολ Αγάπης», ενός καινοτόμου προγράμματος που προάγει τη διδασκαλία του μπάσκετ στα παιδιά της Ειδικής Αγωγής και τη

Συν-Εκπαίδευσή τους με άλλα παιδιά, ενισχύοντας την αποδοχή, την ένταξη και την κατάργηση κάθε μορφής διαχωρισμού εντός και εκτός των γηπέδων. Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι κάθε παιδί και κάθε νέος/νέα να έχει ίση πρόσβαση στον αθλητισμό.

Χορηγός επικοινωνίας της Ημερίδας είναι ο όμιλος ΣΚΑΪ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα και οι ομιλητές της ημερίδας θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

