Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» συνεχίζει το οδοιπορικό στην Εύβοια και σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου στις 14.40. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Καλοκαίρι 2007: η Ελλάδα τυλίγεται στις φλόγες. Η φωτιά απλώνεται απειλητικά και καταστρέφει τα πάντα γύρω της… Πελοπόννησος, Εύβοια, Στερεά Ελλάδα – χιλιάδες στρέμματα γης γίνονται στάχτη το καλοκαίρι που μαύρισε τη μνήμη της χώρας… Στον Μίστρο της Εύβοιας, οι κάτοικοι τρέχουν να σβήσουν τη φωτιά, πριν μπει στο χωριό. 5 φίλοι, 5 νέα παιδιά προπορεύονται, προχωράνε πιο βαθιά στο δάσος, αλλά η φωτιά τους τυλίγει… Είναι η παρέα των 5 που δεν κατάφερε να γυρίσει ποτέ.

Δείτε το trailer:

Στις 6 Ιανουαρίου του 2021, Ανήμερα των Θεοφανίων, ο Γιάννης, 24 χρονών τότε, βουτά στα κρύα νερά στην Αμάρυνθο για να πιάσει τον Σταυρό. Για τον Γιάννη αυτή η πράξη ήταν κάτι περισσότερο από ένα έθιμο, ήταν η εκπλήρωση μιας υπόσχεσης για τον αδερφό του Στέργιο, που έδινε μάχη τότε με τη λευχαιμία. Η βουτιά όμως, είχε δυσάρεστη εξέλιξη καθώς τα νερά ήταν τόσο ρηχά – ο Γιάννης χτύπησε στο κεφάλι και καθηλώθηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας, ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της Εύβοιας, ετοιμάζεται να κλείσει προσωρινά, για πρώτη φορά, μετά από δεκαετίες λειτουργίας για λόγους συντήρησης. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση και οι καθυστερήσεις έχουν προκαλέσει την έντονη ανησυχία στους κατοίκους και τους επιχειρηματίας της ευρύτερης περιοχής.

