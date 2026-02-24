Hellenic Train: Χωρίς δρομολόγια το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι δεν θα έχει τρένα το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου λόγω της απεργίας για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Hellenic Train:
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο.
