Hellenic Train: Χωρίς δρομολόγια το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι δεν θα έχει τρένα το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου λόγω της απεργίας για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Hellenic Train:

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.