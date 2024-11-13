Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 13 Νοεμβρίου

Σήμερα 13 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Οσιομάρτυρος Δαμασκηνού του Κωνσταντινοπολίτου, Ιωάννου Χρυσοστόμου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
Δαμασκηνός, Δαμασκηνή,
Χρυσόστομος, Χρυσοστόμης, Χρυσοστόμη,
Χρυσοστομία, Χρυσοστομίτσα*.
Ανατολή ήλιου: 07:04 - Δύση ήλιου: 17:14
Σελήνη 11.9 ημερών
