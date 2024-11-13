Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 13 Νοεμβρίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 13 Νοεμβρίου

Σήμερα 13 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Οσιομάρτυρος Δαμασκηνού του Κωνσταντινοπολίτου, Ιωάννου Χρυσοστόμου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Δαμασκηνός, Δαμασκηνή,
Χρυσόστομος, Χρυσοστόμης, Χρυσοστόμη,
Χρυσοστομία, Χρυσοστομίτσα*.

Ανατολή ήλιου: 07:04 - Δύση ήλιου: 17:14
Σελήνη 11.9 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark