Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 13 Νοεμβρίου

Σήμερα 13 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Οσιομάρτυρος Δαμασκηνού του Κωνσταντινοπολίτου, Ιωάννου Χρυσοστόμου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Δαμασκηνός, Δαμασκηνή,

Χρυσόστομος, Χρυσοστόμης, Χρυσοστόμη,

Χρυσοστομία, Χρυσοστομίτσα*.

Ανατολή ήλιου: 07:04 - Δύση ήλιου: 17:14

Σελήνη 11.9 ημερών

