Αποκλείει η ΕΛ.ΑΣ. το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας για την υπόθεση του 46χρονου τουρίστα που βρέθηκε νεκρός χτες, Πέμπτη, σε διαμέρισμα Airbnb, στην οδό Κολοκυνθού, στο κέντρο της Αθήνας.

Τον 46χρονο, αμερικανικής υπηκοότητας εντόπισε περίπου στις 3 το μεσημέρι ο 52χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος όταν πήγε για να καθαρίσει.

Όταν μπήκε στο διαμέρισμα αντίκρισε τον άνδρα δεμένο με τα χέρια στο κρεβάτι και με μια σακούλα στο κεφάλι ενώ δίπλα του υπήρχε μια φιάλη οξυγόνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, αυτό που εξετάζεται είναι να είχε τραγική κατάληξη ένα ερωτικό παιχνίδι αυτοϊκανοποίησης.

«Σε πρώτη φάση τουλάχιστον, από τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο και ιατροδικαστικά, έχει αποκλειστεί μακροσκοπικά η εγκληματική ενέργεια. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, οπότε μπορούμε να διακρίνουμε εάν υπάρχει άλλο άτομο που εισέρχεται στο διαμέρισμα, το οποίο μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί», δήλωσε στο ΜΕGA και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Κανένα στοιχείο δεν μας δίνει εγκληματική ενέργεια, όμως θα πρέπει να περιμένουμε την ιατροδικαστική εξέταση. Δεν γνωρίζουμε εάν ήταν υπό επήρεια αλκοόλ ή ουσιών και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει να προχωρήσουμε πολύ προσεκτικά σε αυτό το θέμα», τόνισε.

