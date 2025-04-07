Λακαφώσης: Το Πανεπιστήμιο της Γάνδης δεν έχει κάνει καμία ανακοίνωση ως φορέας

«Tο πανεπιστήμιο της Γάνδης δεν έχει κάνει καμία απολύτως ανακοίνωση ως φορέας», δήλωσε ο τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών Κώστας Λακαφώσης, αναφορικά με δημοσιεύματα που αναφέρουν πως το πανεπιστήμιο διαφωνεί με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Λακαφώσης σημείωσε πως «οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Γάνδης δεν έχουν κάνει ούτε αυτοί ανακοίνωση αλλά ένας από αυτούς και όχι ο προϊστάμενος, είχε μια ιδιωτική συνομιλία με κάποιον στην Ελλάδα και κάτι του μετέφερε. Αυτό που μετέφερε ο συγκεκριμένος ερευνητής δεν είναι (ανακοίνωση) του πανεπιστημίου της Γάνδης».

Νωρίτερα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου εξήγησε πως ο Μπαρτ Ακού, μέλος της Επιτροπής Διερεύνησης του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και νούμερο 2 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, στο κομμάτι για την πυρόσφαιρα, βασίστηκε σε ανεπίσημες συνομιλίες με ειδικούς από το πανεπιστήμιο της Γάνδης, κάτι που ανάγκασε το πανεπιστήμιο να δηλώσει ότι διαφωνεί με το πόρισμα.

Στην ερώτηση για το εάν έχει την επιστημονική γνώση για να βοηθήσει τις οικογένειες που το έχουν αναθέσει να κάνει έρευνα, ο κ. Λακαφώσης απάντησε ότι «αυτό είναι θέμα αξιολόγησης του καθενός. Να μας εξηγήσουν τι εννοούνε όταν κάποιοι ανέφεραν ότι έχω μειωμένα ακαδημαϊκά προσόντα. Ας το δηλώσει όποιος θέλει με το όνομα του» και συμπλήρωσε ότι «με τους συγγενείς των θυμάτων δεν έχω τίποτα να μοιράσω».

Ερωτηθείς για δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι θα πάρει την μισή αποζημίωση από συγγενείς θυμάτων είπε «το έχω ακούσει και μου φαίνεται αστείο».

Σχετικά με το εάν πληρώνεται από τις οικογένειες των θυμάτων που έχει αναλάβει είπε ότι τώρα δεν πληρώνεται αλλά θα πληρωθεί σε περίπου πέντε χρόνια όταν θα έχουν εκδικαστεί οι αγωγές. Τόνισε ότι «τα ποσοστά είναι πολύ μικρά και δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που ακούγονται όπως πχ 20%».

Επίσης, τόνισε πως «είναι προφανές ότι υπάρχει μια μεθόδευση γύρω από αυτήν την υπόθεση» και αναρωτήθηκε γιατί δεν ειπώθηκε κάτι σχετικά με το πόρισμα ΕΟΔΑΣΑΑΜ το οποίο βγήκε στις 28 Φεβρουαρίου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.