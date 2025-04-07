Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο για παιδιά και για εφήβους» πραγματοποιήθηκε χθες στο Κολλέγιο Αθηνών και στο Θέατρο Χωρέμη του Μπενακείου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το Πανηγύρι 2025.

Πρώτη ομιλήτρια ήταν η αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία και με την ιδιότητα της ψυχολόγου, αλλά και με την ακαδημαϊκή της εμπειρία υπογράμμισε ότι «στη σημερινή εποχή όλοι μας, αλλά κυρίως οι έφηβοι που θεωρούν το Διαδίκτυο σαν το νερό, καταναλώνουμε όλοι μας πλειάδα ερεθισμάτων, χωρίς να τα συνειδητοποιούμε και χωρίς να μπορούμε να παραγάγουμε νόημα». Όπως ανέφερε, «δεν πρέπει να αφήνουμε να μας κερδίζει η ψηφιακή πραγματικότητα ούτε να μας καθορίζουν τα like ή η εναλλαγή των εικόνων. Σημασία έχει οι έφηβοι να αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες και μια ισχυρή ταυτότητα και να έχουν σταθερή εικόνα για τον εαυτό τους με εμπιστοσύνη σε αυτό που είναι και όχι σε αυτό που κάποιοι θέλουν να νομίζουν ότι είναι, επειδή κάποιοι αντιδρούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο στις αναρτήσεις τους στο Διαδίκτυο. Το χτίσιμο μιας ψηφιακής προσωπικότητας που να ανταποκρίνεται στη φυσική πραγματικότητα και ο αυτοέλεγχος είναι οι πλέον σημαντικές προϋποθέσεις για την ασφάλεια των εφήβων στο Διαδίκτυο».

Δεύτερη ομιλήτρια ήταν η καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών, Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε θέματα προστασίας της ιδιωτικότητας και προσωπικών δεδομένων, Λίλιαν Μήτρου.

Η κυρία Μήτρου χαρακτήρισε το Διαδίκτυο «χώρο ελευθερίας», με την επισήμανση όμως ότι «προϋπόθεση της ελευθερίας είναι η ασφάλεια». Το Διαδίκτυο, ανέφερε, είναι αντιφατικό, «καθώς λειτουργεί ως δημόσιος χώρος, ανοιχτός για όλους, ενώ όμως δημιουργεί την αίσθηση της ιδιωτικότητας. Το παράδοξο μάλιστα της ιδιωτικότητας είναι ότι μας ενδιαφέρει να μη γίνεται κατάχρηση ή αλόγιστη χρήση των προσωπικών μας δεδομένων τη στιγμή, όμως, που εμείς οι ίδιοι τα αποκαλύπτουμε. Επειδή το Διαδίκτυο δεν έχει λήθη, δεν ξεχνά, πρέπει οι έφηβοι να ακολουθούν πάντα τον κανόνα της γιαγιάς, δηλαδή να μην αναρτούν κάτι που δεν θα ήθελαν να δει η γιαγιά τους», τόνισε και πρόσθεσε: «Η απόσταση και η ανωνυμία στο Διαδίκτυο δημιουργούν ένα κέλυφος ασφαλείας, αλλά κατά βάση συμβαίνει το αντίθετο, γιατί ενίοτε κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ποιος και ποτέ δεν ξέρεις με ποιον συζητάς». Όταν ένα παιδί, κατέληξε, αισθανθεί άβολα με τη χρήση του Διαδικτύου, πρέπει να μιλήσει στους γονείς του, καθώς η ενεργητική ακρόαση είναι το κλειδί για αποτελεσματική επικοινωνία.

Τρίτη ομιλήτρια ήταν η ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια γνωσιακής συμπεριφορικής προσέγγισης και ειδική σε θέματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, Ελπίδα Κοντομάρου. Η κυρία Κοντομάρου υπογράμμισε ότι «σήμερα μεγαλώνουμε παιδιά σε έναν ψηφιακό κόσμο με ευκαιρίες, αλλά και με κινδύνους και οφείλουμε να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι η σκηνοθετημένη ζωή του Διαδικτύου δεν είναι η αληθινή ζωή. Πρέπει να μάθουμε, να μιλάμε ανοιχτά στα παιδιά μας και να τους επισημαίνουμε ότι το να ζητά κάποιος βοήθεια είναι πράξη δύναμης και όχι αδυναμίας». Άλλωστε, όπως είπε, ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο σημαίνει μέτρο, όρια και κανόνες.

Τέταρτη ομιλήτρια ήταν η δρ Αιμιλία Δουκέλη, αστυνόμος α' και τμηματάρχης του Τμήματος Καινοτόμων Δράσεων και Στρατηγικής της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ.

Η κυρία Δουκέλη τόνισε ότι «το Διαδίκτυο αποτελεί χρήσιμο εργαλείο και μια κοινότητα αλληλεπίδρασης πέντε δισεκατομμυρίων ανθρώπων, στο οποίο οφείλουμε οι αναρτήσεις μας να αντιπροσωπεύουν την πραγματική μας ταυτότητα, δηλαδή η ψηφιακή μας ταυτότητα να είναι ίδια με την πραγματική. Ιδιαίτερα οι έφηβοι που έχουν λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν πρέπει να δίνουν τα κλειδιά των λογαριασμών τους σε κανέναν, όπως άλλωστε δεν θα έδιναν σε κανέναν τα κλειδιά του σπιτιού τους». Η δρ Δουκέλη, με τεράστια γνώση και εμπειρία στο αντικείμενό της, έκανε αναφορές και στα ζητήματα διαδικτυακής αποπλάνησης των ανηλίκων και στις υποθέσεις ψευδών προφίλ και στις υποθέσεις grooming, και στις υποθέσεις sexting, και των challenges, ενώ υπογράμμισε «οι γονείς να βρίσκονται πολύ κοντά στα παιδιά τους στο θέμα της ενασχόλησής τους με το Διαδίκτυο, ώστε να μπορούν να τα σώσουν από τον εγκληματία που έχει μετακομίσει από την πλατεία στο Διαδίκτυο».

Τη συζήτηση διοργάνωσε, σε συνεργασία με τη διεύθυνση του λυκείου του σχολείου, με τις μαθητικές κοινότητες και την οργανωτική επιτροπή, η μαθήτρια της β' λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών, Δωριάννα Κονιδάρη.

Η Δωριάννα Κονιδάρη, η οποία συντόνισε την εκδήλωση, μαζί με τον πρόεδρο του 15μελούς συμβουλίου του λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών, Νικόλαο Σκεύη, υπογράμμισε ότι «το Διαδίκτυο μπορεί να αποδειχθεί και ευλογία και κατάρα», ενώ επισήμανε τη σημασία τού να ακολουθούν οι έφηβοι τη μέση οδό, ώστε να το χρησιμοποιούν προς όφελός τους. Η μαθήτρια, μάλιστα, αναφέρθηκε στην τηλεοπτική σειρά «Adolescence» και τόνισε ότι «για τους εφήβους ο εχθρός ουσιαστικά βρίσκεται στο κλειστό δωμάτιό τους με την αλόγιστη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να τους καθιστά αναλώσιμους».

Στην εκδήλωση παρέστησαν πολλοί μαθητές και μαθήτριες του σχολείου, ο πρέζιντεντ καθηγητής Σπύρος Πολλάλης, ο ακαδημαϊκός και προηγούμενος πρέζιντεντ καθηγητής Κώστας Συνολάκης, ο συνδιευθυντής του λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών, Χρήστος Κωνσταντόπουλος, ο συνδιευθυντής και διευθυντής του λυκείου του Κολλεγίου Ψυχικού, Πάνος Γιαννουλάτος, και οι υποδιευθυντές του λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών, Γιώργος Καραμπάτης και Νεκταρία Παπαϊωάννου, η οποία διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στις εκδηλώσεις του φετινού Πανηγυριού του Κολλεγίου. Μάλιστα, όπως τόνισε ο κύριος Κωνσταντόπουλος, σε αναφορά του στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Κολλεγίου Αθηνών, «έναν αιώνα μετά, το Κολλέγιο εξακολουθεί να έχει νεανικό σφρίγος και να αποτελεί φάρο παιδείας, ήθους και αριστείας, συνδυάζοντας την παράδοση με την καινοτομία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.