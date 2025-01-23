Υπόθεση αρπαγής παιδιού, ερευνούν οι αστυνομικές αρχές, η οποία εκτυλίχθηκε στην περιοχή της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, της ΕΡΤ το παιδί αθλούνταν σε γήπεδο της περιοχής και όταν τελείωσε την προπόνηση, περίμενε τη μητέρα του, η οποία καθυστέρησε. Τότε ένας άντρας, φώναξε το αγόρι με το όνομά του, λέγοντάς ότι η μητέρα του είχε χτυπήσει και ότι θα το έπαιρνε εκείνος.

Το παιδί τρόμαξε και μπήκε πάλι στον χώρο του γηπέδου, επικοινώνησε άμεσα με τον πατέρα του και ενημερώθηκαν όλοι οι υπεύθυνοι στο σημείο.

Η οικογένεια του παιδιού έδωσε κατάθεση στην Αστυνομία για το περιστατικό, ενώ έχει δοθεί και η περιγραφή του συγκεκριμένου άντρα. Πρόκειται για έναν μαυροφορεμένο, με κοντό μαλλί, γαλάζια μάτια και γυμνασμένο.

Όλοι οι γονείς των αθλητών ενημερώθηκαν με σχετικό μήνυμα από τους συλλόγους για το περιστατικό, ζητώντας μάλιστα από τους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώσουν τα παιδιά τους σε περίπτωση καθυστέρησης, ώστε αυτά να παραμένουν στο γήπεδο, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη και οι έρευνες από την Ελληνική Αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

