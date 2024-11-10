Βενιζέλος για Μπουτάρη: Φεύγει γνωρίζοντας ότι ενσωματώθηκε στην ιστορία της Θεσσαλονίκης

«Ο Γιάννης Μπουτάρης ήταν ένα αερικό που αγωνίστηκε να απαλλάξει τη Θεσσαλονίκη από τα φαντάσματά της και να την επανασυνδέσει με την ιστορική της συνέχεια. Ήταν αταξινόμητος και θαρραλέος, έπνεε όπου ήθελε γνωρίζοντας ότι το στιλ του τον έκανε ακαταμάχητο», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρώην υπουργός και πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, με αφορμή τον θάνατο του Γιάννη Μπουτάρη που έφυγε το Σάββατο από τη ζωή, σε ηλικία 82 ετών.

«Δεν χρειαζόταν να συμφωνείς σε όλα με τον Γιάννη Μπουτάρη γιατί ήξερε να αφοπλίζει τις τυχόν διαφωνίες και να χειρίζεται τις αντιφάσεις του. Τον ευχαριστώ γιατί έδωσε και σε εμένα τη χαρά της συστράτευσης και της συνεργασίας για την αποκατάσταση της ταυτότητας και της μνήμης της πόλης, κυρίως της μνήμης του μέλλοντός της. Αυτό κινείται πάνω από τις υποδομές, τα σχέδια και τις λειτουργίες μιας τέτοιας πόλης», πρόσθεσε ο κ. Βενιζέλος.

«Φεύγει γνωρίζοντας ότι ενσωματώθηκε στην ιστορία της δικής μας Θεσσαλονίκης», καταλήγει η ανάρτηση του κ. Βενιζέλου.

Πηγή: skai.gr

