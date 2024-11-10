Σε περίπου δέκα μέρες, θα έχουν τοποθετηθεί στα ράφια όλων των σούπερ μάρκετ, τα καινούργια ταμπελάκια που θα υποδεικνύουν τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς, η σήμανση είναι μία διαδικασία που απαιτεί χρόνο καθώς αφορά 4200 καταστήματα ενώ κάθε μέρα προστίθενται και νέοι κωδικοί. Ωστόσο, ήδη, σε κάποια μεγάλα σούπερ μάρκετ έχει τοποθετηθεί σήμανση αλλά απαιτείται, περίπου, ένα δεκαήμερο για να τοποθετηθούν τα καρτελάκια σε όλα τα καταστήματα.

Όπως επεσήμανε ο κ. Πεταλάς, η σήμανση δεν θα είναι η ίδια σε όλα τα σούπερ μάρκετ καθώς πρόκειται για πρωτοβουλία και κάθε επιχείρηση επιλέγει τον δικό της τρόπο για την ειδική σήμανση.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία ανανεωμένη λίστα με τους κωδικούς προϊόντων που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών, περιλάμβανε 362 κωδικούς προϊόντων και οι μειώσεις διαμορφώνονται από 5% έως 24%.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, η πρωτοβουλία έχει αναπτύξει μια δυναμική και καθημερινά οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης ενημερώνονται για νέους κωδικούς που προστίθενται στη λίστα.

Όπως αναφέρουν πήγες της αγοράς, εκτιμάται ότι στην ανανεωμένη λίστα που θα ανακοινώσει, την ερχόμενη εβδομάδα, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης ο αριθμός των κωδικών θα πλησιάζει στον αρχικό στόχο των 600 κωδικών και, σύντομα, αναμένεται να τον ξεπεράσει.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε πρόσφατη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας ζήτησε από τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ να επεκτείνουν τον στόχο για μειώσεις τιμών σε περισσότερους από 600 κωδικούς, να παρατείνουν χρονικά τη διάρκεια της πρωτοβουλίας, καθώς και να τοποθετήσουν ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ με στόχο τη διευκόλυνση των καταναλωτών.

Από την πλευρά του ο κ. Πεταλάς έχει επισημάνει ότι «…στόχος μας είναι να υπάρξουν σημαντικές μειώσεις τιμών σε πολύ περισσότερους από 600 κωδικούς και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι δύο μήνες είναι το μίνιμουμ χρονικό όριο που τέθηκε εξαρχής κατά τις συζητήσεις μας για τη νέα πρωτοβουλία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.