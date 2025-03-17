Θεσσαλονίκη: 15χρονη κατήγγειλε ξυλοδαρμό από συνομήλική της έξω από σχολείο

Ξυλοδαρμό από συνομήλική της κατήγγειλε ότι υπέστη 15χρονη μαθήτρια, έξω από σχολικό συγκρότημα, στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής και έγινε αντιληπτό από δύο καθηγήτριες που μεσολάβησαν, οδηγώντας την παθούσα στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Όπως κατέθεσε η ίδια, δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές από την ανήλικη δράστιδα, η οποία την τραβούσε επιπλέον από τα μαλλιά.

Από την αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες εναντίον αδύναμων προσώπων για την 15χρονη καταγγελλόμενη και επιπλέον για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων εις βάρος των γονιών της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

