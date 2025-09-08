Γιώργος Μαζωνάκης: Ο κουμπάρος του καλλιτέχνη τάσσεται απόλυτα στο πλευρό του

Σθεναρά υπέρ του Γιώργου Μαζωνάκη, τάσσεται μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Το' χουμε», ο Βαγγέλης Μητρογιάννης, κουμπάρος του καλλιτέχνη, κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών μετά και την ακούσια εισαγωγή του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο, μετά από σχετική αίτηση της οικογένειάς του.

Ο κουμπάρος και επί σειρά ετών, επιστήθιος φίλος του καλλιτέχνη τάσσεται απόλυτα στο πλευρό του, συνοψίζοντας πως τον στηρίζει αφού όλη η αλήθεια των γεγονότων συνοψίζεται στις ανακοινώσεις του δικηγόρου του.

«Δεν θέλω να αναφερθώ στον Γιώργο για κανέναν τρόπο, για τίποτα. Ό, τι λέει ο δικηγόρος, ο δικηγόρος του λέει ότι είναι μια χαρά. Δεν μπορεί να βγαίνουν όλοι και να λένε», σχολίασε ερωτώμενος για την ψυχολογική κατάσταση του τραγουδιστή, αυτό το διάστημα.

Μάλιστα τόνισε πως δεν τον αφορά καθόλου τι θα υποστηρίξει η πλευρά των συγγενών του κουμπάρου του συνοψίζοντας πως «ό,τι και να πει δεν με νοιάζει καθόλου. Όλη η αλήθεια είναι στις ανακοινώσεις που έχει κάνει ο δικηγόρος του. Είναι πλήρως κατατοπιστικές και πολύ αναλυτικές».

Στην εκπομπή μίλησε η μικρότερη αδελφή του Γιώργου και της Βάσως Μαζωνάκη.

Η Μαρία Μαζωνάκη δήλωσε μεταξύ άλλων αποφεύγοντας να πάρει θέση για τη δικαστική διαμάχη στην οικογένεια, πως όλα γίνονται με αγάπη και υπάρχει αγάπη και από τις δύο πλευρές.

«Τον αγαπάμε και θα είμαστε δίπλα του όποτε και να μας χρειαστεί».

Καθώς η επιστροφή του Γιώργου Μαζωνάκη, τόσο στην πίστα όσο και στο πλατό του The Voice η αδελφή του τόνισε πως είναι σίγουρη ότι θα σκίσει συμπληρώνοντας ότι θα ήθελε πολύ να τον δει από κοντά ωστόσο είναι δύσκολο να πάει σε νυχτερινό κέντρο καθώς φροντίζει τα παιδιά της.

Πηγή: skai.gr

