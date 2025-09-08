Η Εσθονία διαμαρτυρήθηκε στον Ρώσο επιτετραμμένο για παραβίαση εναέριου χώρου

Η Εσθονία κάλεσε τη Δευτέρα τον Ρώσο επιτετραμμένο στην Ταλίν για να διαμαρτυρηθεί επισήμως, μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικό ελικόπτερο τύπου MI-8 στην περιοχή του νησιού Βάιντλου, στη Βαλτική Θάλασσα, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μάργκους Τσάχκνα.

«Πρόκειται για το τρίτο παρόμοιο περιστατικό φέτος και αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου», ανέφερε ο Τσάχκνα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.