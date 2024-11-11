Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 55 και 32 ετών αντίστοιχα, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε περιοχή του Ηρακλείου και στο Τυμπάκι, για δύο διαφορετικές περιπτώσεις άσκοπων πυροβολισμών στη διάρκεια εκδηλώσεων.

Τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου ο 55χρονος πατέρας ενός νεαρού, για τον οποίο είχε στηθεί γλέντι, ενόψει της έναρξης της στρατιωτικής του θητείας.

Στη διάρκεια αυτής άρχισαν να πέφτουν άσκοποι πυροβολισμοί, που οδήγησαν στη σύλληψή του.

Στη δεύτερη περίπτωση, το απόγευμα της Κυριακής 10-11-2024, ο 32χρονος που συνελήφθη σε περιοχή του Τυμπακίου, φέρεται να πραγματοποιούσε γλέντι στο σπίτι του, όπου έπεσαν οι άσκοποι πυροβολισμοί. Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και του πέρασαν χειροπέδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.