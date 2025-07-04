«Οι Έλληνες θέλουν ακόμη περισσότερα από τα δισεκατομμύρια μας» (Bild), «Είναι οι Έλληνες τρελοί;» (Die Zeit), «Γιατί πληρώνουμε τους Έλληνες για τις πολυτελείς συντάξεις τους;» (Bild). Πέρα από τον στερεοτυπικό τρόπο με τον οποίον μας παρουσίαζε μέρος του γερμανικού Τύπου την περίοδο της οικονομικής κρίσης («τεμπέληδες», «γλεντζέδες», «επαίτες»), ελάχιστα έχουν γίνει γνωστά τα τελευταία 20 χρόνια για το πώς οι Γερμανοί αντιλαμβάνονται την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Απηχούν άραγε ακόμη (αν απηχούσαν ποτέ) εκείνοι οι τίτλοι την εικόνα που έχουν οι Γερμανοί για την Ελλάδα;

Κάθε άλλο, υποστηρίζει ο Γερμανός πολιτικός αναλυτής, κύριος ερευνητής και συντονιστής ερευνητικών προγραμμάτων για τις σχέσεις Ελλάδας- Γερμανίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ, Ρόναλντ Μαϊνάρντους, στη μελέτη του «Η Ελλάδα μέσα από τα μάτια των Γερμανών: Πέρα από τα στερεότυπα στις ελληνογερμανικές σχέσεις» (έκδοση ίδρυμα Friedrich Ebert Stiftung), η οποία βασίστηκε σε έρευνα κοινής γνώμης που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία τον περασμένο Μάρτιο.

Αντιστροφή

Σύμφωνα και με την Καθημερινή, η στάση των Γερμανών απέναντι στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται πλέον «συντριπτικά θετική», με τους όποιους αρνητικούς συνειρμούς να έχουν τεθεί στο περιθώριο. «Οι σκιές του παρελθόντος, συμπεριλαμβανομένων των πιο σκοτεινών κεφαλαίων που αφορούν τη Γερμανία - όπως η Κατοχή ή η οικονομική κρίση το 2010 - δεν επηρεάζουν σημαντικά την εικόνα της Ελλάδας για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων», σχολιάζει ο Ρόναλντ Μαϊνάρντους.

Ειδικότερα, η συντριπτική πλειοψηφία των Γερμανών βλέπει την Ελλάδα μέσα από το πρίσμα του τουρίστα: ως έναν παράδεισο διακοπών με ζεστό ηλιόλουστο καιρό όλον τον χρόνο, εξαιρετικό φαγητό, φιλόξενους ανθρώπους, συναρπαστική Ιστορία και σημαντικά πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία.

Τόπος διακοπών

Όπως προκύπτει από την ανάλυση της έρευνας, η Ελλάδα αποτελεί μια φέτα παραδείσου, έναν τόπο όπου οι Γερμανοί επιθυμούν να περάσουν «τις πιο πολύτιμες ημέρες του χρόνου», δηλαδή τις διακοπές τους. Ο ήλιος και η θάλασσα είναι οι πρώτες λέξεις που τους έρχονται στο μυαλό, όταν σκέφτονται την Ελλάδα,ενώ ακολουθούν οι γεύσεις μας - το σουβλάκι, το τζατζίκι, η φέτα. Η ομορφιά, η φιλοξενία, οι διακοπές συμπληρώνουν τις πρώτες θέσεις στη λίστα.

Σημαντικά πιο χαμηλά - αν και παρόντες - βρίσκονται οι συνειρμοί με την Ιστορία, τον πολιτισμό, τη μυθολογία, καθώς και με παγκοσμίως γνωστά ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία της χώρας. Πολιτικές αναφορές όπως «κρίση», «φτώχεια», «χρεοκοπία» εμφανίζονται μόνο στο τέλος - ένα βασικό εύρημα αυτής της ανάλυσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.