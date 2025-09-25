Η Ελλάδα θα εγγυηθεί την ασφαλή πλεύση των πλοίων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα χωρικά της ύδατα και συμμετέχουν στο διεθνή στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, δήλωσε την Πέμπτη ο Γιώργος Γεραπετρίτης, προσθέτοντας ότι η Αθήνα έχει ενημερώσει το Ισραήλ ότι σε αυτό συμμετέχουν Έλληνες πολίτες.

Ο Global Sumud Flotilla χρησιμοποιεί περίπου 50 πολιτικά σκάφη σε μια προσπάθεια να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ. Στα σκάφη επιβαίνουν πολλοί νομικοί και ακτιβιστές, ανάμεσά τους και η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ.

«Υπάρχει ένας μικρός αριθμός πλοίων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα νερά της Κρήτης, και θα εγγυηθούμε την ασφαλή πλεύση τους», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών στο Reuters, σε συνέντευξή του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Έχουμε ήδη ενημερώσει την ισραηλινή κυβέρνηση για τη συμμετοχή Ελλήνων πολιτών σε αυτήν, και θα διασφαλίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά». Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα επικρίνει τον στολίσκο, κατηγορώντας τους ακτιβιστές για συνέργεια με την ένοπλη οργάνωση Χαμάς.

Η Ιταλία έστειλε πολεμικό πλοίο προς βοήθεια του στολίσκου, αφού τα σκάφη δέχθηκαν επίθεση από 12 drones σε διεθνή ύδατα, 30 ναυτικά μίλια (56 χλμ) νοτίως του ελληνικού νησιού Γαύδος.

Ο Γεραπετρίτης είπε ότι η Αθήνα δεν σχεδιάζει, σε αυτή τη φάση, να συμμετάσχει μαζί με ιταλικά και ισπανικά πολεμικά πλοία.

Υποβάθμισε το περιστατικό με τα drones, αλλά πρόσθεσε ότι θα υπάρξει πλήρης έρευνα για να διαπιστωθεί τι συνέβη.

«Προς το παρόν, φαίνεται ότι η κατάσταση είναι ασφαλής, αλλά βρισκόμαστε σε πλήρη επιφυλακή», δήλωσε.

