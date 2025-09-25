Λογαριασμός
Αιματηρό επεισόδιο στην Κρήτη - Στο νοσοκομείο τραυματισμένα δυο αδέλφια

Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ δύο αδελφών 29 και 32 ετών και δύο ανδρών 55 και 21 ετών σημειώθηκε στη Μεσαρά, πιθανότατα για κτηματικές διαφορές

Αστυνομικός της ΤΑΕ

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε σε περιοχή της Μεσαράς, με θύματα δύο αδέλφια 29 και 32 ετών.

 Το επεισόδιο έγινε αργά το απόγευμα της Πέμπτης 25/9 και οι δύο τραυματίες-ένας εκ των οποίων σοβαρότερα-μεταφέρθηκαν στο ΠΝΗ.

Ο τραυματισμός τους φέρεται να είναι αποτέλεσμα συμπλοκής με δύο άτομα ηλικίας 55 και 21 ετών με αφορμή πιθανότατα, κτηματικές διάφορες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

