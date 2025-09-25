Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε σε περιοχή της Μεσαράς, με θύματα δύο αδέλφια 29 και 32 ετών.

Το επεισόδιο έγινε αργά το απόγευμα της Πέμπτης 25/9 και οι δύο τραυματίες-ένας εκ των οποίων σοβαρότερα-μεταφέρθηκαν στο ΠΝΗ.

Ο τραυματισμός τους φέρεται να είναι αποτέλεσμα συμπλοκής με δύο άτομα ηλικίας 55 και 21 ετών με αφορμή πιθανότατα, κτηματικές διάφορες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.