Εκστρατεία υπέρ της χρήσης κράνους ξεκινά το υπουργείο Υγείας προκειμένου να πείσει τους οδηγούς μηχανών για την σημασία ασφαλούς οδήγησης.

Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, μάλιστα, πρωταγωνιστεί ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος περιγράφει πώς το κράνος τον έσωσε, όταν είχε ένα τροχαίο ατύχημα πριν χρόνια. Ακόμη, ανακοίνωσε πως επεκτείνεται η πρωτοβουλία ενός ιδιοκτήτη βενζινάδικου στην Κρήτη που αποφάσισε να μην δίνει καύσιμα σε όσους δεν φορούν κράνος, μετά το τροχαίο δυστύχημα ενός 17χρονου.

Σε ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει:

«Έχω πραγματικά αρρωστήσει με όσα μαθαίνω και βλέπω κάθε μέρα στα Νοσοκομεία μας, από νέα κατά κύριο λόγο παιδιά, που χάνουν την ζωή τους επειδή δεν φορούσαν κράνος! Αγρίνιο, Κίσσαμος Χανίων, Βόλος κλπ μερικές από τις πόλεις που θρηνούν δικά τους παιδιά, που έφυγαν έτσι τις τελευταίες μόνον μέρες. Είναι κρίμα! Εκατοντάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο, οικογένειες καταστρέφονται, χάνουμε το μέλλον μας για κάτι τόσο μα τόσο απλό!

Κάλεσα την Παρασκευή την Ομοσπονδία Βενζινοπωλών και συμφωνήσαμε και τους ευχαριστώ, να επεκτείνουν σε όλη την Ελλάδα την σπουδαία πρωτοβουλία του συναδέλφου τους, που ανακοίνωσε ότι δεν θα παρέχει καύσιμα σε οδηγούς μηχανής που πάνε στο πρατήριο χωρίς κράνος.

Με τον Υπουργό Ανάπτυξης @theodorikakosp συμφωνήσαμε σε μία κοινή εκστρατεία και ο ίδιος θα νομοθετήσει σχετικά και τον ευχαριστώ.

Σήμερα σας παρουσιάζω ένα σποτ που γυρίσαμε με τους συνεργάτες μου προχθές, ώστε να ευαισθητοποιήσουμε όσους περισσότερους μπορούμε και θα δούμε ποιες άλλες δράσεις θα σκεφθούμε.

Κάντε και εσείς όσα περισσότερα μπορείτε, κάθε δράση μας σε αυτό το θέμα μετράει».

Δείτε το τηλεοπτικό σποτ:

Έχω πραγματικά αρρωστήσει με όσα μαθαίνω και βλέπω κάθε μέρα στα Νοσοκομεία μας, από νέα κατά κύριο λόγο παιδιά, που χάνουν την ζωή τους επειδή δεν φορούσαν κράνος! Αγρίνιο, Κίσσαμος Χανίων, Βόλος κλπ μερικές από τις πόλεις που θρηνούν δικά τους παιδιά, που έφυγαν έτσι τις… pic.twitter.com/6BsEOdtjhf — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 16, 2024





