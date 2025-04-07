Την περασμένη Παρασκευή, η κυρία Βασιλική Τσάλη κέρδισε το αυτοκίνητο που έδιναν δώρο οι Αταίριαστοι. Στην πρώτη προσπάθεια επικοινωνίας δεν σήκωσε το τηλέφωνο αλλά στην συνέχεια κάλεσε πίσω η ίδια και αποκαλύφθηκε μία συγκλονιστική ιστορία.

Σήμερα ο γιος της, Αγγελος Τσάλης, αποκάλυψε στην εκπομπή ότι δύο ημέρες πριν την κλήρωση, εμφανίστηκε στον ύπνο της μητέρας του ο αδερφός του, ο οποίος έφυγε από την ζωή πέρσι.

«Την πρώτη φορά της είπε "μαμά μου κάνε υπομονή, σε μία - δύο μέρες θα σας φέρω κάτι" » είπε χαρακτηριστικά ο κος Τσάλης.

Την επόμενη νύχτα, ο νεκρός γιος της εμφανίστηκε και πάλι στον ύπνο της μητέρας του, όπου «την αγκάλιαζε και την φιλούσε γεμάτος χαρά», όπως περιέγραψε ο Άγγελος Τσάλης. Μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που έβλεπε σε όνειρο τον γιο της, μετά τον θάνατό του.

Μόλις ξύπνησε την Παρασκευή το πρωί, 10 λεπτά πριν την κλήρωση, η κα Τσάλη αποφάσισε – για πρώτη φορά στη ζωή της - να στείλει μήνυμα στην εκπομπή. Τελικά λίγη ώρα μετά, κέρδισε το αυτοκίνητο.

«Βάλαμε τα κλάματα από χαρά αλλά το μεγαλύτερο δώρο ήταν που ένιωσε την αγάπη του παιδιού της» περιέγραψε ο κος Τσάλης.

Με αφορμή τα Τέμπη, ο Άγγελος Τσάλης κλείνονται έστειλε μήνυμα σε όλους όσους έχασαν τα παιδιά και τους δικούς τους ανθρώπους, ότι «οι δικοί μας άνθρωποι που χάνονται είναι πάντα δίπλα μας, είναι εκεί, στην καρδιά μας, δεν έχουν χαθεί».



