Γέμισαν οι παραλίες της Αττικής - Ξεκίνησαν οι πρώτες βουτιές (Φωτογραφίες)

Η υψηλή θερμοκρασία έκανε πολλούς να αναζητήσουν λίγη δροσιά στις παραλίες της Αττικής οι οποίες άρχισαν να γεμίζουν από νωρίς το πρωί

Παραλίες

Ο Ιούνιος έχει μπει για τα καλά και οι υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν όσους δεν έφυγαν για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος σε κάποια παραλία της Αττικής. 

Παραλια

Από νωρίς το πρωί, οι παραλίες άρχισαν να γεμίζουν αφού αρκετοί ήταν εκείνοι που αναζήτησαν λίγη δροσιά στη θάλασσα κάνοντας την πρώτη τους βουτιά. 

Άλλοι προτίμησαν την ομπρέλα και άλλοι αρκέστηκαν σε μια πετσέτα κάνοντας ηλιοθεραπεία.

Παραλία

παραλια

παραλια

