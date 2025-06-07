Ο Ιούνιος έχει μπει για τα καλά και οι υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν όσους δεν έφυγαν για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος σε κάποια παραλία της Αττικής.

Από νωρίς το πρωί, οι παραλίες άρχισαν να γεμίζουν αφού αρκετοί ήταν εκείνοι που αναζήτησαν λίγη δροσιά στη θάλασσα κάνοντας την πρώτη τους βουτιά.

Άλλοι προτίμησαν την ομπρέλα και άλλοι αρκέστηκαν σε μια πετσέτα κάνοντας ηλιοθεραπεία.

Πηγή: skai.gr

