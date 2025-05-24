Τον δρόμο προς τις παραλίες δείχνει σήμερα ο καιρός με τη θερμοκρασία, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, να κινείται σε πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αγγίζοντας και τους 31 βαθμούς κατά το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ήδη στις παραλίες των νοτίων προαστίων της Αττικής υπάρχει αυξημένη προσέλευση, τόσο από Αθηναίους, όσο και από τουρίστες που διαμένουν στην πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 12 έως 29 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 27 βαθμούς, στην Ήπειρο από 14 έως 29 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 16 έως 30 βαθμούς, στη Στερεά Ελλάδα από 13 έως 32 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 16 έως 31 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου από 16 έως 32 βαθμούς και στην Κρήτη από 21 έως 36 και τοπικά 38 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις, στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις και από δυτικές διευθύνσεις στο Καστελόριζο με εντάσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη μέχρι 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις πιο πυκνές τις πρωινές ώρες με πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

