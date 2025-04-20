Τροχαίο δυστύχημα, με θύμα έναν 27χρονο, σημειώθηκε στην περιοχή του Βαρθολομιού, στην Ηλεία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 27χρονος, εξετράπη, για άγνωστη ακόμη αιτία, από την πορεία της και προσέκρουσε σε σκάλα εισόδου σπιτιού.

Στη συνέχεια, ο 27χρονος, που ήταν κάτοικος Βαρθολομιού, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Γαστούνης, οπού εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

