Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις αναφορικά με την απόδραση των δύο ατόμων, από τα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας, στο Αγρίνιο, ανήμερα Κυριακής του Πάσχα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του tempo24, συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί που ήταν επιφορτισμένοι με τα καθήκοντα της υπηρεσίας των κρατητηρίων και αύριο Δευτέρα του Πάσχα, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Στο μεταξύ διατάχθηκε η διενέργεια ΕΔΕ για τους δύο αστυνομικούς, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού των δύο ατόμων που απέδρασαν.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τους δύο από τους τρεις δράστες που κατηγορούνται για την πρόσφατη λεηλασία και απόπειρα διάρρηξης σε ΑΤΜ στο Αγρίνιο.

Παρέμεναν κρατούμενοι στο Αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου, μέχρι να μεταχθούν στις φυλακές μιας και είχαν κριθεί προφυλακιστέοι.

Πηγή: skai.gr

